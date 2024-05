El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías está decepcionado de los semifinalistas

Javier Masías regresó este lunes de sus breves vacaciones y retomó su puesto como jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Pero, al ver quiénes eran los participantes de la ronda semifinal, se mostró COMPLETAMENTE decepcionado.

El crítico gastronómico llegó al set de televisión asegurando que NO había extrañado a ninguno de los concursantes. “He estado comiendo bien rico. Mi terapia espiritual ha sido bailar reguetón hasta el piso. He estado bien contento. He venido acá con algunas ganas, pero no tanta. También estoy decepcionado: no están las caras que esperaba ver”, sentenció.

Asimismo, al ser consultado sobre la razón, el crítico explicó que esperaba ver a Ekaterina Konysheva aún en competencia; aunque no dijo lo mismo sobre Flavia Laos.

“Yo creí que Giovanna iba a estar acá. Me sorprende que Ekaterina no esté. Entiendo que se fueron por buenas razones. Flavia Laos tenía sus días… Ahí sí podemos decir que está bien que no esté acá porque la señora era bastante inconsistente”, finalizó.

Este lunes 20 de mayo inicia la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los seis semifinalistas se enfrentan en la cocina en busca de uno de los cupos a la ronda final, ¿quién lo conseguirá?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.