El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías critica fuertemente la crema de verduras de Flavia, ¿qué pasó?

El tiempo se acabó y el jurado de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante” pasó por cada una de las estaciones para evaluar el primer plato de la Noche de Eliminación. En el turno de Flavia Laos, los jueces quedaron completamente decepcionados.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Flavia Laos y el innovador diagrama con el planea llevarse la victoria

El primero en criticar la crema de verduras de la modelo fue Javier Masías: “Estos crutones no tienen nada de crujiente, se nota que no alcanzó el calor. Los has hecho a último minuto. Desastroso. Pan crudo”.

En tanto, Nelly Rossinelli aseguró que “se siente la verdura cruda todavía”. Por su lado, Giacomo Bocchio agregó: “El plato está sucio”. “Hay gente famosa que solo sirve para ser famosa, obviamente”, sentenció Masías.

Flavia Laos optó por defenderse así: “Tengo otras habilidades, ¿ok? Voy a llorar, no puedo hacer nada bien”.

Este miércoles 10 de abril se vive la segunda Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Emil Jaime, Giovanna Valcárcel y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la cocina de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.