El Gran Chef Famosos: Flavia Laos y el innovador diagrama con el planea llevarse la victoria

José Peláez se percató de algo muy interesante en la estación de Flavia Laos, la artista posee una agenda en la que apunta las recetas de peculiar forma. No sólo escribe, sino que también hace dibujos detallando todo lo que tiene que realizar y explica con exactitud en qué ornilla realizará tal acción.

“Me sorprende un montón y me gusta mucho esto que haces”, fue la primera impresión de ‘La Gacela’. “Cuando el jurado dicta la receta, dibujo la hornilla y veo en qué hornilla voy a poner cada cosa. Así me organizo”, explicó Flavia. Peláez no tuvo mejor idea que bautizar este ejercicio. “Podrías llamar a este diagrama… El diagrama Laos. Usado por los mayores cocineros en todo el mundo”, expresó.

Este martes 9 de abril se vive una intensa noche de sentencia de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes deberán enfrentarse entre ellos salvarse. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.