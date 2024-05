El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Los EMOTIVOS discursos de los participantes antes de la ronda final

Empieza la recta final en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los cinco participantes clasificados dejarán toda su sazón en la cocina, pero solo uno alzará la ansiada ‘Olla de Oro’. Por eso, antes de iniciar con la ronda, cada uno de ellos dejó un mensaje para el público.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos Rey de Castro es eliminado para SIEMPRE de la competencia

El primero en hablar fue Gino Assereto. “Estoy aquí porque desde un inicio demostré que soy competitivo. Tengo un gran reto por cumplir: levantar esa Olla. Vamos que sí se puede”, sentenció.

Por su lado, Lita Pezo aseguró estar sorprendida con la evolución de su juego culinario en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. “Les digo a todos que sí se puede. Tengo fe de que puedo dar la gran sorpresa”, agregó. Mientras que Dorita Orbegoso destacó su buena relación con la cocina. “Este programa me ha llenado de retos. Cada vez falta menos para llegar a la Gran Final”, aseveró.

Mathías Brivio confesó que pasar por el Repechaje lo fortaleció e hizo más fuerte como competidor. “Cuando uno entra a una competencia, tiene que entrar pensando en ganarla. Estoy seguro de que yo voy a ganar”. Y, por último, este fue el mensaje que dejó Emilram Cossío: “He llegado en base al desastre. He hecho cosas tan malas, tan feas, que solo tenía que mejorarlas y creer que sí podía hacerlas bien. En esta última etapa me he llenado de confianza y creo que soy el participante que más ha evolucionado”.

Este viernes 24 de mayo inicia la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los cinco participantes finalistas lo dejan todo en la cocina para acercarse, cada vez más, a la ansiada ‘Olla de Oro’. ¿Quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.