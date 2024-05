El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Lita Pezo es eliminada a puertas de la gran final

¡Se quedó a muy poco! Lita Pezo se convirtió en la nueva eliminada de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La cantante peruana no convenció al exigente jurado con su salmón wellington y abandonó la cocina para siempre.

Antes de retirarse del set de televisión, la representante del Perú en Viña del Mar 2024 tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad brindada en el programa culinario de Latina Televisión.

“Muchísimas gracias a El Gran Chef Famosos por darme esta oportunidad de mostrar al público una personalidad mía que de repente muchos no conocían. Gracias por eso. A los miembros del jurado por las enseñanzas, por la paciencia también. A ti Peláez por ayudarme, por las risas. La pasé muy bien”, confesó.

Asimismo, resaltó el compañerismo que sintió durante las largas jornadas de grabación en la cocina. “Gracias a mis compañeros porque tenía mucho miedo de venir acá porque no me sentía ni chef ni famosa. Ellos me hicieron una compañía muy bonita, me trataron muy bonito, me hicieron sentir muy cómoda. Gracias por los cuidados, por el amor. Yo voy a seguir luchando por mis sueños. Gracias a los ‘chefcitos’ que me han agarrado mucho cariño en sus casas”, agregó.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.