El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Lita LLORA al recibir buenas críticas del jurado

Lita Pezo no pudo contener la emoción al escuchar los buenos comentarios que le dio el jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” por sus piernitas de pollo crocante que presentó como primer plato de la noche.

El primer en halagar esta hazaña culinaria fue el exigente crítico Javier Masías: “Está sabroso”. Al escucharlo, Lita Pezo casi llora. “De lo que empecé y me dijeron ‘esto no tiene sazón’ a que me digan ‘está sabroso’… Voy a llorar”, dijo la cantante.

En tanto, Giacomo Bocchio precisó: “Está sabroso, pero tiene poco pollo”. Asimismo, Nelly Rossinelli puntualizó: “Es una papita rellena sin relleno”. Dejando, de esta manera, con un sinsabor en Lita.

Este miércoles 17 de abril se vive la segunda noche de la cuarta ronda en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Lita Pezo, Juan Carlos Rey de Castro, Dorita Orbegozo y Ekaterina Konysheva se enfrentan en la cocina para salvarse de la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

