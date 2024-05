El Gran Chef Famosos, El Restaurante: La crema de Dorita se derrama minutos antes de emplatar, ¿qué pasó?

Después de la espera junto al jurado Javier Masías, Dorita Orbegoso corrió hacia la congeladora para empezar a decorar el complicado postre francés. “Bueno, mi crema ya debe estar fría. Ya me toca emplatar”, manifestó la participante. Aunque la bailarina se veía muy emocionada, se topó con una preocupante sorpresa cuando vio que parte de su crema se había derramado.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Dorita Orbegoso y Javier Masías IMPRESIONAN con sus pasos de baile

La tensión de competencia aumentó cuando Gino Assereto sacó su bandeja del congelador y Dorita encontró detrás su manga de crema aplastada. “No se ha hecho nada”, afirmó Gino. “¿Cómo que no? Si se ha derramado”, respondió Dorita.

“Ahora, no me alcanza la crema, ¿qué hacemos? ¿La rasco de la batidora?”, dijo incómoda la bailarina. Además, Dorita explicó que, aunque sabe que no fue la intención del ‘Tiburón’, es importante estar atento a los detalles para que nadie sea perjudicado. “Yo sé y no puede creer que ningún compañero de nosotros tengo una intención de malicia. Eso lo entiendo. Solo que hay que tener cuidado y más en una semifinal”, aseguró.

Este sábado 25 de mayo se decidirá qué participante será ELIMINADO y quiénes irán a la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los cuatro finalistas dejarán todo en la cocina con la esperanza de alcanzar la ansiada Olla de Oro. ¿Quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.