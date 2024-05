El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos Rey de Castro no presenta su papa rellena, ¿qué pasó?

Juan Carlos Rey de Castro fue el único participante que no pudo presentar la papa rellena, el plato final de la ‘Papatón’ de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. El actor presentó un plato vacío al jurado, pues se retrasó con la preparación de las papas hash brown y no pudo empezar a cocinar el quinto plato de la noche. “Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos fáciles, pero uno nunca debe dejar de intentarlo”, aseguró el actor.

El jurado Javier Masías, se mostró desilusionado al no encontrar algo que probar en la estación del participante Rey de Castro.”Para mi esto es francamente decepcionante. Juan Carlos es un participante que ha demostrado mucho ímpetu, mucha motivación y es normalmente una personas que lo ha dado todo en esta competencia”, sentenció.

Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio también opinaron sobre el desempeño de Juan Carlos. “No vi que Juan Carlos tirara la toalla. Luchó hasta el final, solo que lo que no le da son los tiempos” afirmó la mamá de los ‘pericotitos’. Por su parte, el jurado Bocchio confirmó lo dicho por los jurados de “El Gran Chef Famosos”. “Hoy Juan Carlos ha tenido una mala noche. Ha dado lo mejor posible. Yo sí lo he visto cocinar hasta el último momento, pero no alcanzó. Cero”, expresó.

Este martes 21 de mayo se vive el segundo día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los cinco semifinalistas obtendrá hoy el nuevo cupo para la ronda final, ¿quién será?

