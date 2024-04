El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño regresan a la cocina

Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño regresaron a la cocina de “El Gran Chef Famosos” para reemplazar a Peláez en la conducción del episodio de este lunes. La dupla, que participó de la temporada “X2”, hizo su ingreso triunfal a la cocina y presumió de su cercanía con el jurado.

El primero en hablar fue Rodrigo: “Qué nervios estar aquí con el jurado”. Por su lado, Joaquín aseguró que aún les tiene miedo a los jueces: “Siento que me van a decir que me faltó sal”. “Creo que me van a decir que he evolucionado pero que estoy mal, que me tengo que ir”, agregó Sánchez Patiño.

Este lunes 15 de abril, se vive la tercera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Lita Pezo, Zelma Gálvez y Emilran Cossío se enfrentan en la cocina para evitar su salida del programa culinario de Latina Televisión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.