El Gran Chef Famosos, El Restaurante GRAN FINAL: Mathías Brivio se convierte en MEME por culpa de Peláez

¡Se lo deja a las redes sociales! El conductor José Peláez llegó a la estación de Mathías Brivio para amenizar el estrés de la GRAN FINAL de “ El Gran Chef Famosos, El Restaurante “, pero terminó provocando un meme del participante.

Como sabemos, Mathías Brivio es alérgico a los mariscos y esta noche debía preparar pulpo para los comensales. Peláez bromeó sobre cómo reaccionaría en caso de ingerir el pulpo y les hizo un pedido especial a los editores de “El Gran Chef Famosos”.

“Señores editores, así quedaría Mathías Brivio si comiera ese pulpo. Para que vean que lo que estamos diciendo es cosa seria y ahora está haciendo una actividad de riesgo”, solicitó el conductor.

Al escucharlo, a Mathías no le quedó otra opción que rendirse: “Peláez, no sé por qué te he hecho caso, pero estoy casi seguro de que seré un meme en las redes”.

Este lunes 27 de mayo se lleva a cabo la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Gino Assereto, Emilram Cossío y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina por ser el ganador de la ansiada ‘Olla de Oro’. ¿Quién logrará alzarla?

