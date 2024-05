El Gran Chef Famosos, El Restaurante GRAN FINAL: Gino Assereto sufre fuerte corte, ¿cómo pasó?

Gino Assereto sufrió un duro corte en la mano cuando intentaba desgranar su choclo para el plato de fondo en la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. El participante no se percató y rozó los dedos en el filo del cuchillo.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante GRAN FINAL: Mathías y Gino MANIFESTARON ser finalistas

“Me corté. Ahh, Dios. No me había cortado. Sólo en la primera semana me corté y en la última semana. O sea, inauguración y final”, se lamentó.

Este lunes 27 de mayo se lleva a cabo la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los participantes será el ganador de la ansiada ‘Olla de Oro’. ¿Quién logrará alzarla?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.