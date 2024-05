El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Giacomo Bocchio compara la papa rellena de Emilram Cossío con una humita

En la segunda ronda de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, los jueces llegaron hasta la estación de Emilram Cossío para probar el plato estrella de la noche, la papa rellena. Sin embargo, el jurado Javier Masías criticó duramente el aspecto de la preparación y junto a Giacomo Bocchio compararon a la papa con otro conocido plato. “Parece una humita” aseguró Bocchio.

Lo primero que notó el jurado de la papa rellena que presentó Emilram, y lo que más juzgaron, fue el color pálido. “Si me encuentro este plato en un restaurante no siento que me den nada de ganas de comer”, sentenció Masías. Por su parte, Emilram intentó defenderse de los comentarios y ver el lado positivo luego de escuchar que a la jurado Nelly Rossinelli sí le gustó su papa rellena. “Está pálido, pero está bien rico, faltó su tiempito en el aceitito”, expresó.

Este martes 21 de mayo se vive el segundo día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los cinco semifinalistas obtendrá hoy el nuevo cupo para la ronda final, ¿quién será?

