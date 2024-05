El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia tuvo que REHACER su keke, ¿qué pasó?

¡No es su mejor día! Flavia Laos se perfilaba como una de las participantes que estaba más avanzada con el pionono de selva negra para el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Pero un error le costó caro.

La influencer, al parecer, no siguió la receta y su keke no salió como debía. “¡Ay no! Se me quemaron los bordes, parece una galleta. ¿Tenía que ser así?”, se lamentó Flavia Laos. “¿Qué hago? Tengo que volver a hacer el bendito keke. ¿Qué me queda? Tengo que entregar algo, tengo que entregar algo”, agregó.

Este viernes 17 de mayo, se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes luchan por su permanencia y para evitar la temida Noche de Eliminación. ¿Quién lo conseguirá?

