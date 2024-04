El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia Laos usa la papa que cayó al piso en su preparación

Flavia Laos protagonizó un ‘blooper’ en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La participante estaba preparando todo el ‘mise en place’ para su chupe de ollucos cuando, accidentalmente, dejó caer una papa al piso.

Debido a lo justo de tiempo, Flavia optó por lavar la papa y usarla en su preparación. “No pasó nada, no pasó nada. Nadie ha visto que se me ha resbalado la papa, así que no pienso pelar dos más. Una lavadita y a la olla. Ahí mueren todos los gérmenes”.

Este viernes 19 de abril se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Juan Carlos Rey de Castro, Flavia Laos, Giovanna Valcárcel y Zelma Gálvez se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes pasarán a la siguiente ronda?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.