El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia y Giovanna cometieron error de principiante en la cocina

El jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” pidió como segundo plato de la Noche de Sentencia unos deliciosos blondies de manzana. Para conseguirlo, los participantes debían preparar una salsa de caramelo. Pero, Flavia Laos y Giovanna Valcárcel cometieron un grave error de principiante.

Ambas concursantes no se percataron de la temperatura de sus respectivas salsas de caramelo y agarraron un poco del líquido con su dedo, ocasionándoles una pequeña quemadura. “El trabajo no se para porque no tenemos tiempo para eso”, aseguró Flavia. “Nunca lo hagan en su casa”, añadió Giovanna.

Este viernes 19 de abril se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Juan Carlos Rey de Castro, Flavia Laos, Giovanna Valcárcel y Zelma Gálvez se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes pasarán a la siguiente ronda?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.