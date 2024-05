El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Ekaterina y Flavia QUEMAN sus preparaciones

¡No pudieron con el fuego! Ekaterina Konysheva y Flavia Laos no supieron controlar sus hornillas y terminaron quemando sus preparaciones en la decisiva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”.

La primera en sufrir este percance fue la actriz rusa. “Escúchenme, mi plátano ya está negro. ¿Así no tiene que estar no? “¿Qué hago? No es la primera vez que quemo algo…”, ironizó Ekaterina.

En tanto, la influencer Flavia Laos quemó unas tiras de chorizo, acompañamientos para su tacacho. “Ayy no. La quemé. Pero, si le doy la vuelta, nadie se da cuenta, ¿no?”, bromeó.

Este lunes 13 de mayo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Uno de los cuatro participantes que se enfrenta HOY en la cocina podría ser eliminado. ¿Quién le podría decir ADIÓS para siempre a la competencia?

