El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Dorita Orbegoso se queda con el CUARTO lugar de la competencia culinaria

Hoy se vivió una intensa noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. A solo un episodio de la Gran Final, los ‘chefcitos’, los participantes y el jurado tuvieron que despedirse de un participante. Dorita Orbegoso se convirtió en la eliminada de la noche y, por tanto, quedó en quinto lugar.

Los cuatro finalistas: Emilram Cossío, Dorita Orbegoso, Mathías Brivio y Gino Assereto tuvieron un complicado reto culinario, el postre francés “Paris-Brest”. Luego del anunció del resultado, Dorita el agradeció a cada uno de los jurados por su apoyo, así como a José Peláez y a la producción.

Sus compañeros Gino y Emilram también le dedicaron algunas palabras a la cuarta finalista. “Te deseo lo mejor. Eres una gran cocinera y me quedo con las buenas experiencias que hemos vivido acá”, expresó Gino. “Dorita, de verdad ahora se me rompe cada noche el corazón y ahora se me ha roto un poquito porque para mí eras mi favorita, una de mis favoritas en la competencia”, afirmó Emilram.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.