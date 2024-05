El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Dorita Orbegoso avanza a la siguiente etapa

Luego de una ardua competencia que primero se definió por equipos, Emilram Cossío y Dorita Orbegoso desataron una batalla culinaria bastante pareja. Los primeros en pasar a Noche de Eliminación fueron Juan Carlos Rey de Castro y Mathías Brivio.

En el tú a tú, Dorita logró imponerse al actor por una mínima ventaja. Los jueces no la tuvieron nada fácil. “Estuvo reñido, la verdad que he mejorado muchísimo. Vamos camino a la final. Dios quiera”, expresó la artista. “Muy bien, Dorita. Yo siempre te he visto en la final y ahí estarás”, acotó Emilram.

Este miércoles 22 de mayo se vive el tercer día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los cinco semifinalistas obtendrá hoy el nuevo cupo para la ronda final, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.