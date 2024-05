El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Dorita ASEGURA que sus compañeros quieren eliminarla

Dorita Orbegoso tiene como principal objetivo alzar la ansiada ‘Olla de Oro’ de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Pero, al saber que el jurado de esta Noche de Sentencia serán sus compañeros salvados, tiene miedo.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Ekaterina y Flavia QUEMAN sus preparaciones

La actriz cómica aseguró que sus colegas buscan deshacerse de ella porque es una de las rivales más fuertes en la competencia culinaria. “Yo creo que como me ven como un pez gordo, dicen ‘uy no, a la Dorita vamos a…’. ¿Quién sabe si me quieren eliminar? No se sabe lo que está en su cabeza”, aseveró frente a las cámaras.

Este lunes 13 de mayo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Uno de los cuatro participantes que se enfrenta HOY en la cocina podría ser eliminado. ¿Quién le podría decir ADIÓS para siempre a la competencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.