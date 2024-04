El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Ale, ‘Loco’ Wagner, Mónica, Luigui y Mauricio regresan como refuerzos

¡Están de regreso en la cocina! Al ver que los participantes de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” están teniendo varias complicaciones, Peláez activó el plan “G.R.: Grandes Refuerzos”. En esa línea, el conductor del programa trajo de regreso a Ale Fuller, el ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Luigui Carbajal y Mauricio Mesones.

La primera en hablar muy emocionada por el regreso a la cocina de Latina Televisión fue Ale. “Es un regalo poder estar en esta cocina. Volver siempre es hermoso”, dijo la actriz.

Otro que se mostró sumamente emocionado por volver fue Luigui Carbajal: “Me encanta la compañía. Me sentí emocionado (de volver) y aquí estoy”. Por su lado, Mauricio Mesones agregó entre risas: “Yo he venido para que Ale Fuller me elimine otra vez”.

Los cinco participantes de la noche deben cocinar con uno de los refuerzos. Una vez formadas las duplas, quedó así: Giovanna Valcárcel con Mauricio; Zelma Gálvez con Luigui; Mathías Brivio con ‘Loco’; Flavia Laos con Mónica; y Emilran Cossío con Mauricio.

