El Gran Chef Famosos: Dorita Orbegoso ya se siente ganadora por este importante motivo

Se vive una vibrante noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, los competidores harán todo lo posible para no caer en la temible Noche de Sentencia. Antes de que empiece la batalla culinaria, José Peláez lanzó un dato sobre Dorita Orbegoso. “Confirmado, la unidad estadística de El Gran Chef Famosos, me acaba de confirmar que la participante Orbegoso es la única que no ha estado en noche de sentencia”, expresó.

Ante ello, se animó a consultarle si por este motivo ya se considera una ganadora. “Yo ya gané porque ahora en mi cocina en casa, mis cortes eran cualquier cosa, ahora soy más perfeccionaste. Ahora hago mi decoración, mi arroz ya no sale masacotudo”, comentó la modelo.

Este sábado 20 de abril se vive una noche más en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Ekaterina Konysheva, Gino Assereto, Mathías Brivio y Dorita Orbegoso se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes pasarán a la siguiente ronda?

