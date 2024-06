El Gran Chef Famosos: Cielo LLORA de frustración al no poder hacer mayonesa

Cielo Torres NO SOPORTÓ el estrés de la cocina de “El Gran Chef Famosos” durante la primera gastrotón de la temporada. Por eso, la cantante terminó al borde de las lágrimas antes de seguir con la preparación de su mayonesa.

La participante intentó varias veces hacer la salsa como había indicado el jurado, pero se le terminaba cortando. “A todos les sale la mayonesa. A mí no me sale la mayonesa (…) Ay, qué cólera. No puedo”, se lamentó.

Este miércoles 12 de junio se vive la “Tecnicatón”, la primera maratón gastronómica en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes lucharán por evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.