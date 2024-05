El Gran Chef Famosos: ‘Chefcitos’ comparan a José Miguel Argüelles con curioso personaje de Disney

Anoche se vivió el primer episodio de “El Gran Chef Famosos”. Los seis primeros famosos llegaron al programa para dar todo de sí mismos, pues aceptaron el enorme reto de ingresar a una cocina profesional. Los ‘Chefcitos’ estuvieron más que encantados con el desenvolvimiento de los participantes e incluso comenzaron con la creación de los divertidos memes.

Uno de los escogidos para esta graciosa sección es José Miguel Argüelles, quien interpretó a Cristóbal Seminario en “Papá en Apuros”. El joven actor no pasó desapercibido para los fans; no sólo por su desempeño en la cocina, pues se salvó de ir a la temible Noche de Sentencia, sino que también por su particular parecido con un personaje de Disney.

Según comentaron los fans, el participantes tiene una singular semejanza a Óscar de la serie animada Pecezuelos. Así los manifestaron a través de las redes sociales, donde reflejaron esta curiosa característica que ambos posee con respecto al cabello.

jajaja estaba viendo la repetición y José con esos ojazos es igualito a Oscar de Pecezuelos #TeamJosezuelo #Pecezuelos #ElGranChefFamosos #Egcf pic.twitter.com/toenPu3Nef — Ainard Dibujette 🎀 (@AinardDibuja) May 29, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.