El Gran Chef Famosos: Brenda CUMPLE su promesa y manda a Yaco a Noche de Sentencia

¿ELLA ESTABA SEGURA? En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, Brenda Carvalho le “recomendó” a Yaco Eskenazi pasar por la temida Noche de Sentencia para relajarse en la competencia; pero la respuesta de él fue negativa.

“Brenda, tengo que estar callado porque si no voy a entrar a sentencia y no tengo ‘muitas’ ganas”, aseguró el participante. “Pero Yaquiño deberías de conocer la sentencia, no la conoces”, le “refutó” Brenda.

La justificación de Yaco a su negativa por ir a sentencia se resume en lo siguiente: “Es que hay que trabajar más. No me gusta mucho el trabajo. Soy vaguiño”.

Este jueves 6 de junio inicia la tercera ronda en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan a la Noche griega para evitar caer en sentencia, ¿quiénes lo lograrán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.