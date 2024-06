El Gran Chef Famosos: Arianna NO presenta NADA al jurado, ¿qué pasó?

¡No llegó a tiempo! La participante Arianna Fernández tuvo VARIAS complicaciones para presentar su patita en fiambre en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. El primer error fue no calcular el tiempo.

La actriz no supo medir sus tiempos y, cuando faltaban pocos minutos para terminar, aún no había retirado sus patitas de cerdo de la olla a presión. Esto provocó que no pueda emplatar y solo le dio un plato con lechuga y yuca al jurado.

“No hay nada qué evaluar”, sentenció Nelly Rossinelli al llegar a la estación de Arianna Fernández. “En las cocinas se necesita ordenar de una forma lógica y cronológica”, agregó el chef Giacomo Bocchio.

Este lunes 3 de junio se vive la segunda noche de la segunda ronda en “El Gran Chef Famosos”. Seis de los participantes que continúan en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

