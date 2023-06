“El alma del cuy me persigue”: Nico Ponce recordó plato del segundo día de repechaje en El Gran Chef Famosos

Mientras José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, saludaba a los participantes, Nico Ponce dio tremendo mensaje.

Iniciando una nueva edición de El Gran Chef Famosos, José Peláez, conductor del programa, saludó a cada participante. Al llegar a Nico Ponce, lo primero que hizo el actor fue recordar a Guillermo Castañeda, en eso, actor hizo una revelación especial.

“Anoche no he podido dormir, señor. El alma del cuy me está persiguiendo”, haciendo que el conductor y el resto de sus compañeros, empiecen a reír.

El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.