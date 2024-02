Denisse Dibós y Marco Zunino asombrados por el alto nivel de competencia en El Gran Chef Famosos X2 [ENTREVISTA]

Escrito por Darlen Leonardo

Llegaron para triunfar. Denisse Dibós y Marco Zunino son parte de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos X2″. La dupla se mostró contenta por participar en el reto culinario, pese a que no son grandes cocineros. Ellos prometieron darlo todo para conseguir deleitar los paladares del exigente jurado.

Latina Entretenimiento habló en EXCLUSIVA con la dupla de actores, quienes revelaron que la competencia estaba muy reñida debido a que hay participantes que tienen mayor conocimiento sobre la cocina. Además, contaron detalles inéditos de lo sucedido los primeros días del concurso culinario.

Denisse y Marco reafirmaron su compromiso con la cocina al escuchar los consejos de cada uno de los jurados. Ellos quieren llegar a la final de la competencia y poder alzar la Olla de Oro, un reto complicado para quienes no tienen muchas nociones básicas de la cocina.

Ni se lo imaginaron: Denisse y Marco asombrados con el nivel de competencia en El Gran Chef Famosos

Los reconocidos artistas revelaron a Latina Entretenimiento que no se esperaban una competencia tan reñida, pues creían que las duplas no tendrían ningún conocimiento sobre las preparaciones. “No nos imaginamos que sería así. Pensamos que todos eran principiantes como nosotros en la cocina, pero no. Todos cocinan muy bien”, señaló Denisse.

Sin embargo, se equivocaron, pues desde antes de la competencia, algunos se comenzaron a preparar viendo videos tutoriales o practicando en sus casas. Uno de los casos fue Josetty Hurtado, quien compartió en sus historias una imagen donde se le ven viendo los tutoriales de Giacomo Bocchio.

Marco Zunino reveló terrible ‘fail’ que tuvo con utensilios que casi le cuesta llamar a los paramédicos en El Gran Chef Famosos

La dupla reconoció el arduo trabajo de los jurados en la competencia. Como se sabe, Giacomo, Nelly y Javier pasan por cada estación verificando que los participantes sigan la receta y dando algunos consejos culinarios.

Para Denisse Dibós, reconocida también por su papel como Emilia Santillana en “Papá en apuros“, es importante escucharlos para mejorar en la competencia. “Dan consejos buenísimos. Por ejemplo, los cortes, ya sea de la carne o la papa, tienen que ser de los mismos tamaños para que la cocción sea homogénea”, contó.

Tras seguir sus consejos, la dupla reveló que aún no había tenido ningún accidente en la cocina. Sin embargo, Marco Zunino contó que, como no conoce todos los utensilios, utilizó uno de ellos incorrectamente y casi llama a los paramédicos. “La otra vez, por querer probar, agarré esos encendedores eléctricos y lo prendí con el dedo. Dolió mucho”, recordó.

¿Dónde podrán ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de las temporadas de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión, así como en el portal web Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.