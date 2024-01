Marco Zunino y Denisse Dibós confirmados en El Gran Chef Famosos X2: ¿Cuál es la reconocida actriz que quieren como refuerzo?

¡Vienen con todo! En la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos x2” de Latina Televisión, Marco Zunino y Denisse Dibós llegan a la cocina más querida de todo el Perú. Los actores tienen un claro objetivo: ganar la olla dorada. La dupla que en algunas ocasiones compartió escenario, ahora también harán lo propio, pero en estaciones de cocina, donde se viven momentos de alta tensión.

Marco y Denisse conservan una amistad de años que nació en el teatro. Esto podría convertirse en un punto fuerte para ellos, pues conocen, mejor que nadie, sus debilidades y fortalezas. Por ello, contaron EN EXCLUSIVA a Latina Entretenimiento cómo planean organizarse dentro del programa y el rol que ocuparán. “Creo que nos vamos a turnar. No lo hemos hablado todavía, pero ya nos conocemos. Dependiendo que nos toque, nosotros mismos vamos a dirigir”, comentó Denisse Dibós.

Además, revelaron que no será la primera vez que cocinarán juntos. En otras ocasiones ya pusieron a prueba sus destrezas culinarias. La actriz detalló que esto se dio cuando Marco vivía en el extranjero e iba a visitarla. “Me engordaba”, contó el actor.

Marco y Denisse revelan cuál es su punto fuerte en la cocina

El hecho de conocerse desde hace muchísimos años atrás, es un punto a favor de Marco y Denisse. La conexión entre duplas será vital al momento de cocinar. Sin embargo, también destacaron otras de sus cualidades que los ayudaría a diferenciarse de los demás competidores, sobre todo la de Denisse, pues tiene que ver con algo que Giacomo Bocchio exige a los participantes: orden y limpieza.

Dibós señaló que su fortaleza está en picar los insumos y las guarniciones que se vayan a emplear. Además, tiene planeado dejar todo en orden, pues quiere una estación limpia para evitar cualquier tipo de complicaciones que se pueda presentar. “Me encanta lavar”, señaló.

Por otro lado, Marco Zunino aseguró que se demora mucho en cocinar, pero en su debilidad encontró una virtud. A pesar de que se pueda tomar su tiempo haciendo las preparaciones, confía en que siempre le sale bien. “La verdad es que me demoro para cocinar (…) Me sale rico, pero yo me demoro mucho y eso no funciona acá”, expresó. En ese instante, Denisse le puso paños fríos a la situación y le explicó que lo acompañaría en todo momento. “Te voy a ayudar con todo y vamos a cocinar maravillosamente rápido, que es lo que necesitamos”, sentenció.

¿A quién les gustaría traer como refuerzo para El Gran Chef Famosos x2?

Marco Zunino y Denisse Dibós están más que concentrados para lo que será su participación en “El Gran Chef Famosos x2”. Tienen los ojos puestos en la ‘Olla Dorada’ y ya tienen planeadas sus estrategias. Es muy normal que conforme vayan avanzando los episodios del programa, los participantes puedan traer a un refuerzo. Por ello, la dupla ya tiene en mente a algunos candidatos.

Al parecer, Denisse tiene todo fríamente calculado y no dudaría en llamar al chef James Berckemeyer como su refuerzo. Pese a que lo dijo entre risas, podría ser su as bajo la manga. No obstante, a Marco Zunino se le pasó otro nombre por la cabeza y es el de Rossana Fernández Maldonado. La actriz estuvo de acuerdo con la elección y acotó que ella cocina muy bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlos en la página web de Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.