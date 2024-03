“¡Déjame trabajar!”: Luigui y Ricky tuvieron una tensa discusión en El Gran Chef Famosos

La dupla Skándalo integrada por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo protagonizó una tensa discusión en la cocina de “El Gran Chef Famosos” durante la segunda preparación de la Noche de Sentencia.

Los participantes debían preparar picarones y se desesperaron porque sentían que no iban a terminar a tiempo. Pero todo explotó cuando Luigui le pidió ayuda a Ricky a poner una olla a la hornilla y este le respondió: “¿Quieres que te busque la tapa también?”.

Pero no quedó ahí porque Ricky se cansó de recibir órdenes de su compañero. “Déjame trabajar hermano, estás que me rayas causa. Déjame tranquilo, me pones nervioso y no me dejas chambear”, dijo exasperado.

Este jueves 14 de marzo se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Cuatro de las duplas que continúan en competencia deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.