Con la ‘Reina de los pericotitos’: Nelly Rossinelli y Susan León cantaron “El Rey” para todo El Gran Chef Famosos 

Mientras preparaba su segundo plato, Susan León tuvo que dar una serenata en El Gran Chef Famosos a pedido de Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira, quien tenía el poder de mandar a sus competidores a cantar, eligió a Susan León para que pase al frente y empiece a entonar una canción mexicana. La actriz, en el confesionario, decidió dar las quejas respectivas: “Mariachis, charros. Yo no he venido a cantar, he venido a cocinar”, sostuvo.

Una vez que pasó al frente, Susan empezó a cantar “El Rey”, un tema muy conocido en el país Azteca. Al terminar de entonar las letras de la canción, la participante dedicó unas palabras a Korina: “Gracias Korina, te quiero”, finalizó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.