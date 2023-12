Con cachetada incluida: Flaco Granda pide ya no lo junten más con Miguel Vergara en El Gran Chef Famosos

No fue un buen momento. A pocos minutos de acabar la preparación del Pastel de Acelga en El Gran Chef Famosos, “Flaco” Granda se exasperó por el estrés de realizar el postre. En medio de sus gritos, golpeó accidentalmente a Miguel Vergara.

“O me salvo yo o que se salve el de atrás (Miguel Vergara). Mañana en noche de eliminación no lo quiero tener al costado. Les juro que me convierto en asesino. Traigo un bazooka…”, comentaba Granda.

En ese momento Miguel se acercó a la estación del comentarista deportivo, por lo cual accidentalmente recibió una cachetada.“Encima se comió una piña. No aguanto más a la cotorra Vergara”.

Este miércoles 6 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Renato Rossini Jr, Miguel Vergara, Susan León y ‘Flaco’ Granda se enfrentan en la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quién conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.