“Cau cau a la abuela”: Miguel Vergara logró contundente victoria y Patricio, Milett y Korina van a noche de eliminación 

Miguel Vergara tuvo un buen desempeño y envió a noche de eliminación a Patricio Suárez Vértiz, Milett Figueroa y Korina Rivadeneira.

Antes de que el jurado envíe a eliminación a los participantes que no tuvieron una gran noche, hicieron la devolución respectiva, indicando los puntos altos y las falencias que tuvieron a la hora de presentar el cau cau.

El primero en calificar fue Javier Masías, quien tuvo palabras hacia Korina Rivadeneira: “Korina, estoy sorprendido porque tu plato estaba bien, estaba rico. Lo hubiese comido completo, pero no es un cau cau, no sabe como cau cau”.

Nelly Rossinelli tuvo unas palabras hacia Miguel Vergara: “Miguel, la presentación no era la adecuada, las verduras no estaban con un corte prolijo, tampoco el mondongo y no tenpia el color adecuado. Sin embargo, tu plato me gritaba cau cau”, comentó.

Giacomo Bocchio, por su parte, se refirió hacia Patricio Suárez Vértiz: “Patricio, no estaba nada mal, el sabor estaba agradable, era un plato que me hubiera comido todo pero hay detalles que hay que afinar”, puntualizó.

Por último, Nelly Rossinelli evaluó a Milett Figueroa: “Disfrutamos muchísimo tu plato, el punto del arroz nos encantó, el punto de las verduras del mondongo, fue un plato muy rico, lo disfrutamos muchísimo. Lo que te jugó en contra fue elegir la papa amarilla, no llegó a tener el sabor exactamente de un cau cau”, le apuntó.

Nelly Rossinelli mandó a Patricio Suárez Vértiz a noche de eliminación, posteriormente, Giacomo Bocchio mandó a Korina Rivadeneira. Por último, Javier Masías se encargó de salvar a Miguel Vergara, con eso, el autor pasa automáticamente a semifinales, y Milett Figueroa va rumbo a noche de eliminación.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.