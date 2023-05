“Cállate, enano”: Leyla Chihuán agarró de las orejas a Miguel Vergara en El Gran Chef Famosos

Miguel Vergara y Leyla Chihuán tuvieron tensos cruces de palabras durante la preparación de los cupcakes.

Todo empezó cuando todos los participantes estaban seleccionando los ingredientes para la preparación. En eso, Miguel Vergara a ordenar de una manera muy alocada su estación de una manera que hacía demasiada bulla, la deportista no soportó: “¿Te puedes callar, enano?, estoy concentrada”.

A lo que el actor no se quedó callado: “Batería, por si acaso, acá no estás con tus “Matadorcitas””. Acto seguido, Miguel Vergara hace una pregunta en voz alta: “¿Harina de trigo está bien?”, preguntó, a lo que la ex congresista volvió a reclamarle: “¿Te puedes callar enano? No grites”. Posterior al reclamo, llevó de las orejas a la zona de los ingredientes.

Cuando parecía que todos los ánimos caldeados ya habían desaparecidos, Miguel le hizo una pregunta a la exjugadora de la selección peruana de vóley: “Leyla, ¿Esta (harina) es preparada o sin preparar?” , a lo que Leyla muy molesta le responde: “Prepárala tú, h…”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.