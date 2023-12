¡A lo Junior Silva! Armando Machuca confunde rocoto por pimiento en plena preparación en El Gran Chef Famosos: La Revancha

Armando Machuca casi comete atroz error dentro de la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El cómico estaba realizando su pierna de pavo cuando se percató de algo raro. Resulta que pensó que lo que cortaba era pimiento, pero en realidad se trataba de rocoto. Esto pudo deducirlo por las pepas negras que salieron a la luz cuando lo partió en dos.

Katia Palma no pasó por desapercibido este momento e incluso se acercó a la estación de Machuca para hacer notar su error. “Solamente he venido porque me ha mandado mi mamá desesperada, porque cómo se te ocurre confundir el rocoto con un pimiento. Tu mamá me ha llamado desesperada”, comentó la actriz.

Este miércoles 20 de diciembre, se transmitió un episodio lleno de energía con la llegada de Katia Palma. Asimismo, ante la ausencia de Giacomo Bocchio, el chef Khabir Tello será el juez en esta noche de sentencia ¿Quiénes lograrán salvarse?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.