Jeyko Atoche y Sebastian Mahle cerraron el programa con una notable batalla

Jeyko Atoche y Sebastian Mahle tuvieron un vibrante enfrentamiento. Hay un nuevo poseedor de la tan ansiada silla de Duelo de Campeones.

Jayko Atoche sorprendió a todos con una interpretación novedosa de ‘Cuando llora mi guitarra’. La manera de cantar este reconocido fue aceptada de una muy buena manera por los jurados y todos los presentes.

Por su parte, Sebastian Mahle intentó retener la silla cantando ‘You could be mine’, tema de la reconocida banda de rock Guns and Roses. Finalmente no le pudo alcanzar para seguir en competencia, siendo Jayko el nuevo rival a vencer.

Duelo de Campeones

Duelo de Campeones es el nuevo programa que Latina trae para toda la familia, retos de imitación, baile y canto harán vibrar a toda la familia.

Cada categoría tiene un campeón que defiende su título, mientras que dos participantes rivalizan con todo su talento para apoderarse de su puesto y de todo el dinero que el jurado apuesta por ellos.

Como ya se sabe, en esta temporada los entrenadores son Katia Palma, Daniela Darcourt y Ricardo Morán. Además, se cuenta con Cristian Rivero y Pedro Pablo Corpancho en la conducción. Dale clic al video para que mires lo que sucedió en esta batalla del sábado 1 de abril.