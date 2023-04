Colectivo Down Perú lanza campaña de recaudación para participar en la Copa América 2023 de Futsal Down en Brasil

El colectivo Down Perú inició su campaña de recaudación de fondos para la Copa América 2023 de Futsal Down que se llevará a cabo en Brasil del 15 al 27 de noviembre. La meta es recaudar $30,000 dólares para cubrir los gastos de la participación peruana y para solventar a los deportistas que representarán al país en otras competencias durante el año. El apoyo de la empresa privada será clave en esta iniciativa que busca promover la inclusión de personas con síndrome de Down en el deporte.

Además, se buscará reunir fondos mediante rifas para los Juegos de Trisomía que se realizarán en Turquía el siguiente año. Es importante destacar que, aunque la Federación Deportiva Peruana de Personas con Síndrome de Down ha sido reconocida oficialmente por el IPD, los presupuestos para este tipo de iniciativas se harán efectivos a partir del próximo año. La participación del equipo peruano en la Copa América de Futsal Down no solo busca competir, sino también fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el deporte y promover una sociedad más inclusiva y justa.