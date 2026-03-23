En el marco del actual contexto electoral, la Fundación Oli impulsa la campaña “Deuda a la Patria”, una innovadora iniciativa que busca transformar las menciones de la palabra “patria” por parte de los candidatos presidenciales en apoyo económico real para el centro poblado de Patria, ubicado en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, en Cusco, una de las comunidades más vulnerables del país.

La campaña nace con el objetivo de convertir el discurso político en acciones concretas. Cada vez que un candidato mencione la palabra “patria” en medios de comunicación durante la campaña electoral, será invitado a aportar 250 soles en beneficio de esta localidad, contribuyendo así a reducir brechas sociales y promover programas educativos y ambientales que impacten directamente en la comunidad.

El centro poblado de Patria enfrenta serias dificultades como el limitado acceso al agua potable, altas tasas de embarazo adolescente, bajos niveles educativos y problemas de violencia familiar, lo que lo convierte en una población en situación de extrema vulnerabilidad. Frente a esta realidad, la iniciativa propone una forma transparente y ética de generar apoyo: cada aporte deberá ser bancarizado y acompañado de una declaración jurada que garantice el origen lícito de los recursos.

La plataforma digital de la campaña permitirá monitorear en tiempo real las menciones de la palabra “patria” durante el proceso electoral, con el objetivo de recaudar hasta 50 mil soles que serán destinados a proyectos de desarrollo en la comunidad. La iniciativa ha sido creada por la agencia Boost en alianza con TOC Asociados y IP Noticias. Los fondos serán administrados por la Fundación Oli y ejecutados por la ONG Qoyllur Q’ente, que trabaja directamente en la zona.

“Deuda a la Patria” busca generar conciencia sobre la importancia de que el discurso político se traduzca en compromisos reales con las comunidades que más lo necesitan, promoviendo una ciudadanía informada y una participación responsable en el proceso electoral.

Para más información sobre la campaña, se puede visitar la plataforma oficial: deudaalapatria.com. Esta campaña cuenta con el apoyo de Latina como aliado de difusión.