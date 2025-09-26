La caída de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay, marcó el final de una carrera criminal que comenzó con hurtos menores en Lima. En sus inicios se le vinculó a robos de autos y extorsiones vecinales en Comas, pero con los años tejió una red violenta: Los Injertos del Cono Norte.

Bajo su mando, la organización diversificó sus delitos: secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y armas, llegando a mover más de 5 millones de soles. Se le responsabiliza por casos emblemáticos como el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar y las amenazas contra la agrupación Armonía 10.

Su historial criminal también incluye vínculos con crímenes sangrientos, como el asesinato de un suboficial en 2020 durante un rescate policial. Con varios alias a lo largo de su vida —Chino Belaúnde, Chonguito—, Moreno fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los delincuentes más buscados de Perú e incluido en el código rojo de Interpol.

Hoy, detenido en Paraguay, enfrenta el pedido de extradición. Pero su captura no borra el rastro de violencia y miedo que dejó en Lima Norte.

