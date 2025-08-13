Nelly Rossinelli estrena “¿Cuál es tu pedido?” este lunes 25 de agosto
La querida “mamá de los pericotitos” está lista para este nuevo reto.
En un mundo donde los antojos no esperan, donde las recetas de mamá no vienen con manual y cada sabor guarda una historia, existe un lugar donde todo es posible: la cocina de Nelly Rossinelli.
“¿Cuál es tu pedido?”, ES el nuevo programa que conducirá la querida “mamá de los pericotitos” , donde enfrentarán retos, caos, risas y mucho sabor. Cada día, un amigo famoso hará un pedido especial y, junto a otro invitado, intentará cumplirlo contra reloj.
Sobre este nuevo proyecto, Nelly Rossinelli comentó: “Este 25 de agosto arrancamos con todo. Estoy muy emocionada con este hermoso proyecto. Como ya adelantamos en la nueva promo, se trata de un famoso que tiene un pedido o ‘antojito’ que, junto a otro invitado famoso, vamos a cocinar y cumplir en esta cocina donde ¡todo se puede! Vamos a aprender, divertirnos y jugar un montón. Será un programa pensado para disfrutar en familia, y eso es lo más importante: compartirlo con todos en casa. Aún no tenemos definido el horario, pero muy pronto se estará anunciando, así que estén atentos a las redes de Latina”.
RECUERDOS QUE SE COCINAN ENTRE ESTRELLAS
Más que un programa de cocina, es un viaje de sabores y emociones. Los famosos se convierten en chefs por un día, compartiendo anécdotas y sorpresas mientras preparan platos que evocan momentos únicos: desde una sopita como la de la abuela hasta un ceviche que revive tardes familiares.
Cada pedido es una celebración de la tradición, la familia y el placer de compartir.
ESTRENO: LUNES 25 DE AGOSTO POR LATINA
Prepárate para vivir un formato único donde cada plato cuenta una historia.
Desde este lunes 25 de agosto, acompaña a Nelly Rossinelli en “¿Cuál es tu pedido?”, el programa donde cada plato cuenta una historia y cada desafío es una oportunidad para sorprender.
Una cocina llena de amor, pasión, diversión y donde todo es posible.
Solo por Latina.
