Este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m., Nelly Rossinelli llega con su nuevo programa, un formato fresco y divertido que promete conquistar las tardes de la televisión peruana.

En la más reciente promoción ya pudimos ver un adelanto con invitados de lujo como Franco Cabrera, Priscila Espinoza, Andrea Luna, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, entre otras estrellas que se sumarán a esta experiencia llena de sabor y emoción.

UNA COCINA DONDE TODO ES POSIBLE

Cada día, un famoso traerá un pedido especial y exigente, y otro famoso con la guía y el apoyo de Nelly Rossinelli tendrá la misión de hacerlo realidad. Todo en una carrera contra el tiempo, donde las risas, las sorpresas, los bloqueos y la sazón estarán siempre sobre la mesa.

Desde este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m. acompaña a Nelly Rossinelli en “¿Cuál es tu pedido?”, el programa donde cada plato cuenta una historia y cada desafío es una oportunidad para sorprender.

Una cocina llena de amor, pasión, diversión y donde todo es posible.

