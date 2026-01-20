El programa “¿Cuál es tu pedido?” llega a un momento icónico con la emisión de su capítulo número 100, y lo celebra a lo grande con una competencia que promete dar qué hablar: Nelly Rossinelli vs. Luciano Mazzetti, en lo que será la última batalla de esta cocina.

Este martes desde las 6:00 p. m., Latina presentará una edición especial cargada de sabor, emoción y rivalidad. La jornada iniciará con un esperado duelo culinario entre Lucianeca y Eduardo Romay, quienes intentarán convencer con sus preparaciones a Nicole Fabre, demostrando que el talento nacional está más vigente que nunca.

Sin embargo, el plato fuerte de la noche llegará inmediatamente después, cuando Nelly Rossinelli decida ponerse el mandil y enfrentarse cara a cara con Luciano Mazzetti, en una competencia final que marcará el cierre de una etapa del programa. “He decidido que voy a cocinar”, anuncia Nelly, dejando claro que esta no será una batalla cualquiera.

Con estilos distintos y una fuerte conexión con el público, Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti se enfrentan en una competencia que marcará el capítulo 100 del programa y la última cocina de esta etapa.

¿Cuál es tu pedido?, edición especial, solo por Latina, suma tu vida.