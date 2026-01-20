¡Nelly Rossinelli vs. Luciano Mazzetti en el duelo final de “¿Cuál es tu pedido?”!
El programa de Latina celebra su capítulo 100 con un duelo imperdible entre dos de las figuras más queridas de la cocina peruana.
Actualizado el: 20 enero 26 | 10:13 am
El programa “¿Cuál es tu pedido?” llega a un momento icónico con la emisión de su capítulo número 100, y lo celebra a lo grande con una competencia que promete dar qué hablar: Nelly Rossinelli vs. Luciano Mazzetti, en lo que será la última batalla de esta cocina.
Este martes desde las 6:00 p. m., Latina presentará una edición especial cargada de sabor, emoción y rivalidad. La jornada iniciará con un esperado duelo culinario entre Lucianeca y Eduardo Romay, quienes intentarán convencer con sus preparaciones a Nicole Fabre, demostrando que el talento nacional está más vigente que nunca.
Sin embargo, el plato fuerte de la noche llegará inmediatamente después, cuando Nelly Rossinelli decida ponerse el mandil y enfrentarse cara a cara con Luciano Mazzetti, en una competencia final que marcará el cierre de una etapa del programa. “He decidido que voy a cocinar”, anuncia Nelly, dejando claro que esta no será una batalla cualquiera.
Con estilos distintos y una fuerte conexión con el público, Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti se enfrentan en una competencia que marcará el capítulo 100 del programa y la última cocina de esta etapa.
