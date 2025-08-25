Después de dos años formando parte de El Gran Chef Famosos, donde se ganó el cariño del público por su estilo y cariño hacia cada uno de los competidores, jurados y chefcitos, Nelly Rossinelli da un gran paso en su carrera televisiva. A partir del 25 de agosto, asume la conducción de ¿Cuál es tu pedido?, el nuevo programa familiar de Latina que la tendrá como figura principal.

“Estoy viviendo parte de un sueño”, confiesa Rossinelli al inicio de esta conversación, visiblemente emocionada por la nueva etapa. “En algún momento, cuando pasé por Latina y vi una imagen gigante de Maricarmen (Marín) o de otra artista afuera del canal, dije: ‘Algún día quisiera estar ahí’. Y ahora se está haciendo realidad”.

Esta vez, ya no estará en el rol de jurado. En ¿Cuál es tu pedido?, Rossinelli asume un papel completamente distinto: será la anfitriona y guía en la cocina, acompañando a diferentes figuras del medio en la preparación de platos caseros destinados a sorprender a un comensal invitado. “Este rol me permite ser más yo misma, más la Nelly mamá, la comprensiva. Puedo relajarme y expresarme como si estuviera, literalmente, en la cocina de mi casa”, asegura.

Cada episodio será una combinación de cocina, juegos y momentos de complicidad. Nelly y el famoso cocinan al mismo tiempo en estaciones separadas. El plato preparado por el invitado será evaluado por otro famoso en el rol de comensal, mientras que el de Nelly lo compartirán juntos en el estudio. “Ya no estoy para calificar, sino para acompañar y disfrutar. Me siento parte del equipo que se ríe, que comparte, que cocina. No estoy ahí para castigar si alguien se equivoca, sino para disfrutar el proceso y transmitir lo que sé con cariño y paciencia”.

La dinámica incluirá también un sistema de puntuación que suma un toque lúdico al formato. “Vamos a tener un cuadro de calificaciones y se va a puntuar con estrellas. Habrá condecoraciones con distintos nombres: el mejor chef, el más más, el menos menos también”, cuenta entre risas.

Rossinelli se define como una cocinera de casa, pero con el plus de haber aprendido técnicas de chefs de alto nivel. “Yo ya venía con esa sazón que muchas mamás peruanas tienen. Pero compartir la cocina con Giacomo Bocchio, Luciano Mazzetti, Francesco De Sanctis o Khabir Tello ha sido una escuela de vida. Me han enseñado muchísimo. He fusionado la técnica con lo que traía de casa, y eso ha sido un crecimiento enorme para mí”.

Ese aprendizaje se reflejará ahora desde un lugar mucho más cercano. ¿Cuál es tu pedido? no solo busca entretener, sino también conectar con el público desde lo cotidiano: el sabor, la emoción, los errores, y también los triunfos en la cocina. “Estoy haciendo lo que me apasiona: cocinar y enseñar a cocinar, pero desde un rol de mamá, más casero, más humano. Incluso me permito errar, como cualquier persona en su casa. Y eso también es valioso”.

Con entusiasmo, Nelly invita al público a sumarse a esta nueva aventura. “Este programa es para papás, mamás, abuelitos y los ‘pericotitos’ de la casa. Como va en un horario más temprano, podrán verlo juntos”.

Y aunque El Gran Chef Famosos quedó atrás, algo de su espíritu seguirá presente. “Sí, hay un pedacito del Gran Chef aquí, un corazoncito. Pero ahora estoy en un espacio nuevo y con muchas ganas de compartir lo que sé de una manera más libre y más mía”.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Cuándo se estrena “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

El nuevo programa de Nelly Rossinelli se estrena este lunes 25 de agosto a partir de las 6:45 p.m. por las pantallas de Latina Televisión.

