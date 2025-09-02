En la nueva edición de Cuál es tu Pedido, Nelly Rossinelli dio la bienvenida a Anthony Chávez, quien sería el “cocinero estrella” del día, con la misión de preparar un plato sorpresa.

Luego de unos segundos, se reveló que Mónica Torres sería quien recibiría el plato preparado por Anthony. Sin embargo, al momento de presentarla, la conductora cometió un pequeño error. “Mónica Sánchez“, dijo Nelly, causando la sorpresa de Mónica Torres, quien, al escuchar su nombre equivocado, abrió los ojos asombrada.

Inmediatamente, Nelly se corrigió y explicó: “Es que como estoy fascinada con Eres Mi Bien y todos los días veo a Mónica Sánchez, por eso me confundo”.

A lo que Mónica Torres, con humor, respondió: “No te puedo culpar porque ella y yo somos como dos gotas de agua“.

