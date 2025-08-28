En un momento inesperadamente emotivo durante Cuál es tu Pedido, la periodista Mónica Chang recordó uno de los episodios más duros de su vida profesional. Mientras cocinaba en el programa, relató cómo vivió situaciones al límite durante su etapa como reportera policial. “Todos los días estaba al borde de la muerte, o sea, yo sabía que salía a trabajar y no sabía si llegaba viva”, confesó.

A la pregunta de Nelly Rossinelli sobre su experiencia más fuerte, Mónica respondió sin dudar: “El haber sido rehén, una de las más fuertes, y haber estado casi casi en el atentado del canal”, dijo refiriéndose al atentado contra Latina en 1992. “Me desvié por un tema de lluvia. Si no, habría estado ahí”, agregó.

Nelly recordó con admiración: “Tú te intercambiaste de rehén con una niña”, a lo que El Chino complementó: “Es una periodista muy brava. Poner su vida en juego por una niña habla maravillas de ella”.

El relato se volvió aún más impactante cuando Mónica Chang compartió: “Eso ocurrió hace muchos años, yo tenía 21 años… nunca en mi vida había visto un muerto y murió encima mío. Cayó muerto encima mío. Fue muy fuerte”, dijo conmovida.

¿Te imaginabas este pasado tan valiente de Mónica Chang? No te pierdas este momento revelador en Cuál es tu Pedido, parte del universo de Ponte en la Cola.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

