En el más reciente episodio de “Cuál es tu Pedido”, El Tanque Arias no dudó en llamar “viejo” a su compañero de set y periodista deportivo Bruno Cavassa, lo que desató una serie de bromas y risas entre ambos. La charla comenzó cuando El Tanque recordó con cariño su infancia, señalando que conocía a Bruno desde que era pequeño.

“A mi tío Bruno Cavassa yo lo veo desde que…”, comenzó a decir El Tanque, pero Bruno no tardó en interrumpirlo, preguntando: “¿Qué tío? ¿Qué tío?” Ante esta pregunta, Nelly se sumó con una duda: “¿No son contemporáneos?”.

El Tanque, sin perder la compostura, respondió: “No, no, no, a mi tío Bruno Cavassa yo lo veo desde que era chico, cuando yo estaba en el colegio”.

La broma continuó cuando El Tanque explicó cómo en su infancia le había pedido una foto a Bruno cuando él era un reconocido periodista en el programa “Goles en Acción”. “Tengo foto contigo cuando estabas en Goles en Acción y yo estaba en el colegio. Tengo foto con mi uniforme, y Cavassa ya acababa de ser un señor”, relató El Tanque.

¿Cómo tomará Bruno Cavassa estas bromas de su compañero? Y, ¿será El Tanque quien salga vencedor en esta pequeña pelea de bromas o le tocará Bruno responder con algo aún más inesperado? ¡No te pierdas la próxima edición de “Cuál es tu Pedido”!

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR