En una nueva edición de Cuál es tu Pedido, el siempre impredecible Chino Paz cambió el menú y encendió la cocina con un pedido fuera de lo común. Luego de ver a Nelly Rossinelli y Mónica Chang preparar un plato con total naturalidad, no dudó en elevar la exigencia. “Tiempo atrás probé una guarnición así bien gustosa y se me ha provocado una” soltó mientras las observaba cocinar.

Ante la consulta de Nelly sobre si quería papas adicionales al arroz, El Chino respondió sin titubear: “Claro, pues amiga”. Pero la sorpresa no quedó ahí. Mónica no pudo evitar comentar: “¿Sabes qué? Me parece que eres bien exigente, Chino”, a lo que Nelly añadió en tono divertido: “Esa camisa, esos ternitos… ya están bien apretados, Chino”.

Finalmente, llegó el famoso antojo: “Choclo salteado al comino y huacatay”, reveló el reportero, dejando perplejas a las cocineras. “¿Choclo salteado al comino y a guacatay? ¡Chino, ¿de dónde me has sacado eso?!”, exclamó Nelly, mientras El Chino explicaba: “Un restaurante de un viaje en Dubái que tuve”.

El momento cerró con el buen humor de Mónica Chang: “Un día voy a ir a Dubái y traigo tu platito. ¿Qué te parece?”, entre risas.

¿Aceptarán el reto gourmet o El Chino se quedará con las ganas? No te pierdas este momento en Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

Todos los capítulos de "¿Cuál es tu pedido?" con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe

