En una divertida edición de Cuál es tu Pedido, el carismático reportero de Ponte en la Cola, más conocido como El Chino, llegó con un apetito exigente y comentarios que hicieron reír a todos en el set. Desde el primer momento, no dudó en precisar su elección: “De lunes a viernes, pecho. Fin de semana, como para disfrutarlo, jugosito, pierna”, confesó entre risas cuando fue preguntado por Nelly Rossinelli sobre qué presa prefería.

El momento más gracioso llegó cuando le preguntaron qué prefería ese día: “Hoy día, dale pecho pa’ llenarme, porque ya tengo miedo con el arroz que va a hacer Mónica Chang…”, exclamó El Chino, desatando carcajadas entre los presentes.

Nelly Rossinelli no se quedó atrás y le respondió con picardía: “Te voy a mandar una porción generosa, Chino”, mientras él replicaba con una sonrisa: “No hay problema, ¿eh? Pecho y pierna, pero que estén cocidas”. Luego, intentó ayudar a Mónica Chang y Nelly, recordando entre risas: “No te olvides el ajo, mami, no te olvides el ajo”.

¿Logrará el Chino salir satisfecho con su pedido especial? No te pierdas este sabroso momento en el próximo episodio de Ponte en la Cola.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

