Cuál Es Tu Pedido: Tony Cam deja de regalar rosas a Jairo Tafur, ¿se acabó la amistad?
El imitador de Sandro en Yo Soy dijo que YA NO hará ninguna presentación con él.
Actualizado el: 27 agosto 25 | 09:54 pm
En Cuál es tu Pedido, el buen humor fue protagonista, pero también una divertida “traición” entre amigos. Luego del polémico pescado a lo macho, Tony Cam no se guardó nada y lanzó una advertencia al compañero con quien ha compartido cientos de escenarios.
“Uy, hasta ahora habré hecho unos 300 shows con él, más o menos… y ahí queda, ahí queda”, dijo. Y luego añadió: “Nunca más a los promotores que me digan que quieren que cante con Jairo, no. Nunca más, después de lo que me ha hecho ahorita éste.” Todo enmarcado en la revelación de su verdadero miedo: los pescados.
Nelly Rossinelli no tardó en intervenir con una carcajada: “¿Traumado?”, le preguntó, a lo que Tony respondió: “Nunca jamás, señor Tafur.” Aunque la chef intentó defenderlo asegurando que lo hizo para ayudarlo a superar su fobia, Tony le replicó entre bromas: “Ya, Nelly, no lo defiendas.”
Entre risas y exageraciones, el popular imitador de Sandro continuó con su acto: “¿Qué es lo peor que podría pasar si me como uno de estos?”, preguntó. Nelly explicó con humor y preocupación: “Te puedes intoxicar, te puede dar una reacción alérgica. También le cambia el sabor totalmente al plato.”
A lo que él bromeó: “Ajá, y si se me pasa uno por ahí de casualidad, digo, ¿no?”
¿Será que Tony de verdad le guarda rencor a Jairo por su pedido “traicionero”? ¿O es solo una excusa para armar el show? No te pierdas el siguiente episodio de Cuál es tu Pedido y descubre qué otras bromas se cocinan en la cocina.
¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?
En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?
¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?
¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.