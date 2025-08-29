Durante su participación en Cuál es tu Pedido, Rossy War no solo se animó a cocinar junto a Nelly Rossinelli, sino que también compartió cómo se dio el primer encuentro con Ana Kohler. “Cuando yo estaba con Los Bio Chips, que fue el primer grupo en el que estuve, coincidimos en un evento”, recordó mientras preparaba su plato.

Kohler no tardó en sumarse a la conversación y le refrescó la memoria: “No te olvides de la vez en la que nos encontramos en el festival del café en Quillabamba”, comentó entre risas.

La intérprete también habló de su relación con la cocina y confesó: “A ella le encanta cocinar, es muy apasionada, yo no tanto, pero cuando lo hago, es con amor”.

¿Qué otros secretos de amistad habrán compartido en esta edición? ¿Cómo terminó el reto culinario entre ambas? No te pierdas los próximos episodios de Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

