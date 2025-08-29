Durante su visita a Cuál es tu Pedido, Rossy War compartió con Nelly Rossinelli detalles íntimos de su vida personal. Al ser consultada sobre su relación, reveló con una sonrisa: “Yo me casé cuando mi hijo cumplió un año… este año voy a cumplir 40 años, 40 y muero”.

La conductora no dudó en destacar lo difícil que es ver matrimonios tan largos en la actualidad y le preguntó por el secreto. La artista fue clara y contundente: “Todas las cosas, el ingrediente principal es el amor. Si hay amor, hay respeto, hay comunicación… yo creo que todo se puede solucionar”.

Con humor, también confesó lo mucho que necesita la compañía de su esposo: “Yo te puedo aguantar dos horas sin estar con él por algún motivo, pero después ya lo extraño, lo necesito. Tengo que tenerlo ahí”.

¿Será esta la fórmula para un matrimonio duradero? ¿Qué otros consejos dejó Rossy War en esta edición? No te pierdas los próximos episodios de Cuál es tu Pedido.

¿De qué trata “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

En cada programa de “¿Cuál es tu pedido?”, un famoso traerá un exigente pedido a la cocina y otro famoso, con la ayuda de Nelly Rossinelli, tendrá que hacerlo realidad. ¿Podrán lograrlo a tiempo?

¿Dónde ver “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo programa de Nelly Rossinelli?

¡Latino! Todos los capítulos de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli están disponibles en la web Latina.pe en ESTE enlace.

